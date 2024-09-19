Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği konserlerinin ilki başlıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

AA

Barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosu, saat 21.00'de Efes Antik Kenti'nde beğeniye sunulacak.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayacağı sezona hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceği konserde, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahnede olacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yaz turizmi için önemli bir yere sahip olan kent, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan ilde tarihi dokularda dikkat çekiyor.

İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes; Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor.

TARİH MERAKLILARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)