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    Efes Antik Kenti'nin etrafını saran surlar analiz ediliyor

    İzmir'in Selçuk ilçesindeki yaklaşık 2300 yıllık surlarda, Helenistik Dönem yaşamını aydınlatacak analiz çalışmaları başlatıldı.
    • AA
    • 13.03.2022 - 10:12
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    Efes Antik Kenti'nin etrafını saran surlar analiz ediliyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Efes Antik Kenti, Ayasuluk Tepesi, St. Jean Kilisesi ve çevresindeki çalışmalar sürüyor. İstanbul Gelişim Üniversitesinin de destek verdiği kazı ve analiz çalışmaları kapsamında Bülbül, Panayır Dağları ve Ayasuluk Tepesi'ndeki surlardan örnekler alındı.

    Surlardan alınan taşlar, Yıldız Teknik Üniversitesi laboratuvarında inorganik analize gönderildi. Analiz sonucunda, surların hangi yönetici döneminde inşa edildiği ve Ayasuluk Tepesi'ndeki yerleşimin başlama tarihi tespit edilecek.

    Ayrıca, Efes Antik Kenti ve Ayasuluk Tepesi'ndeki şehirleşmeye ilişkin detaylı tarihlendirmeler de yapılacak.

    Efes Antik Kenti nin etrafını saran surlar analiz ediliyor #1

    HELENESTİK DÖNEME IŞIK TUTUYOR

    Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı Başkan Yardımcısı İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Fırat Baranaydın, bölgedeki yapı ve surlarda yürütülen çalışmaların Erken Helenistik Dönem'e ışık tuttuğunu söyledi.

    SURLARLA ÇEVRİLDİ

    Efes'in, arkaik ve klasik dönemin en önemli merkezlerinden biri ve Roma Dönemi'nde de Asya eyaletinin başkenti olduğunu hatırlatan Baranaydın, Büyük İskender'in ölümü sonrası komutanların taht kavgaları döneminde yeni yerine taşınan Efes'in etrafının yaklaşık 10 kilometrelik surlarla çevrildiğini belirtti.


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