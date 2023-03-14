Elleri büyük diye kemana yönlendirilen Bade, küçük yaşta senfoni orkestralarında sahne alıyor Ellerin büyük, keman çalabilirsin tavsiyesine uyan 16 yaşındaki Bade Daştan, uluslararası yarışmalarda elde ettiği birincilik ödüllerinin yanı sıra senfoni orkestralarının özel davetlisi olarak sahneye çıkıyor.

Müzik eğitimine Ankara'da 4 yaşında piyanoyla başlayan Bade Daştan, daha sonra sınavına katıldığı bir müzik okulundaki öğretmenlerinin de önerisiyle kemana geçiş yaptı. 5 yaşından itibaren keman çalan Daştan, İş Sanat'ın düzenlediği 50 dakikalık resitalle en genç parlayan yıldız oldu. Daştan, 10 yaşında ise Bilkent Senfoni Orkestrası ile ilk orkestra deneyimini yaşadı.

Çeşitli etkinliklerde ulusal ve uluslararası alanda önde gelen orkestra şefleriyle çalma fırsatı yakalayan Bade Daştan, 11 yaşında Belçika'nın Brüksel şehrindeki Musici Mundi Okuluna kabul edildi. Daştan, eğitimine aynı okulda devam ediyor.

Müzik eğitiminin yanı sıra fen ve matematik gibi akademik derslere ilgi duyan Daştan, İtalya'da düzenlenen 24. Andrea Postacchini'nde ikincilik, Bulgaristan'daki Young Virtuosos yarışmasında birincilik, Belçika'daki International Grumiaux Competition for Young Violinists'te de birincilik kazandı.

Genç müzisyen Bade Daştan, İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 10 Mart'taki konserde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Macar sanatçı Gilbert Varga şefliğinde keman solisti olarak sahne aldı. Bade Daştan, müzik eğitimine piyanoyla 4 yaşında başladığını söyledi.

"Küçükken müziğe başladım"

"Annem küçükken yanımda müzik açardı ben de aynı notalarla piyano ya da müzikteki sesleri tekrarlardım. Annem, müzik sınavı için 'Deneyelim.' dedi. Sınavı kazandım. Müzik okulunda ellerime baktılar, eller büyük parmaklar uzun olunca 'Keman çalabilir.' dediler. 5 yaşında keman çalmaya başladım. İlk başta kemanla çalışmak istemiyordum. Kemanı ben seçmedim ama şimdi 'İyi ki seçmişim.' diyorum. 8-9 yaşlarında kendim çalışmaya başladım, o zaman zaten asıl konserlere, yarışlara katılmaya başladım. Keman arkadaşım, kendimi kötü hissettiğimde gidip çalışıyorum. Hayalim, solist olabilmek."

"Kemanı sevmek çok önemli"

Ankara'da kamu kuruluşunda kimya mühendisi olarak çalışırken kızı Bade'nin müzik eğitimi için işinden ayrılan Duygu Daştan ise Belçika'ya yerleşme sürecini anlattı.

"İlk başlarda onu kontrol ettim. Gerçekten bir insanın kemanı sevebilmesi için önce onu yapabilmesi gerekiyor. Çalışmakla başladı, yetenek daha sonra ortaya çıkıyor. Çalışınca başardı, başardıkça çalıştı ve gün geldi yurt dışına taşınma ihtiyacı hasıl oldu. Şimdi 5 senedir Brüksel'deyiz. Ben Türkiye'nin 16 yaşında bir çocuğu sahneye çıkarma cesaretini seviyorum, ben Türkiye'nin bu kızı izlemek isteme heyecanını seviyorum çünkü bizim ülke olarak en ihtiyacımız olan şey umut."

Usta isimlerle aynı sahneyi paylaştı

Bade'nin orkestralarla çalması ve dünyaca ünlü şeflerle sahne almasından gurur duyduğunu dile getiren Daştan, kızının emeğinin karşılığını yavaş yavaş almaya başladığını sözlerine ekledi.