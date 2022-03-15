Eskişehirli öğrencilerden Fikret Otyam fotoğraf sergisi

Eskişehir'de ressam, yazar ve gazeteci Fikret Otyam'ın koleksiyonuna ait fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde, fotoğrafçı, gazeteci, yazar ve ressam Fikret Otyam’ın fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. 2015 yıllında hayatını kaybeden Otyam’ın koleksiyonuna ait eserler, sanatseverlerle buluşurken, açılışa akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, düzenlenen sergiyle birlikte Otyam’ın anısını yâd etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Ertekin, önümüzdeki süreçte iletişim fakültesi olarak farklı etkinliklere imza atacaklarını da belirtti.





"FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTIK"

Serginin küratörlüğünü yapan İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Devrim Deniz Erol, "Fikret Otyam'ı 2015 senesinde 89 yaşında kaybettik. Bu vesileyle, fakültemizde hem 7’nci yılını anıyoruz hem de ziyaretçilere fotoğraflarını paylaşıyoruz" dedi