Petrol
101.01
-5.51%
Euro
16.32
0.78%
Dolar
14.82
0.26%
Altın
919.59
-0.90%
Borsa
2082
-0.29%
Bitcoin
576.780
-0.56%
BTXN Coin
38.82
-0.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Eskişehirli öğrencilerden Fikret Otyam fotoğraf sergisi

    Eskişehir'de ressam, yazar ve gazeteci Fikret Otyam'ın koleksiyonuna ait fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehirli öğrencilerden Fikret Otyam fotoğraf sergisi

    Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde, fotoğrafçı, gazeteci, yazar ve ressam Fikret Otyam’ın fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. 2015 yıllında hayatını kaybeden Otyam’ın koleksiyonuna ait eserler, sanatseverlerle buluşurken, açılışa akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

    Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, düzenlenen sergiyle birlikte Otyam’ın anısını yâd etmeyi amaçladıklarını söyledi.

    Ertekin, önümüzdeki süreçte iletişim fakültesi olarak farklı etkinliklere imza atacaklarını da belirtti.

    Eskişehirli öğrencilerden Fikret Otyam fotoğraf sergisi #1

    Eskişehirli öğrencilerden Fikret Otyam fotoğraf sergisi #2

    "FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTIK"

    Serginin küratörlüğünü yapan İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Devrim Deniz Erol, "Fikret Otyam'ı 2015 senesinde 89 yaşında kaybettik. Bu vesileyle, fakültemizde hem 7’nci yılını anıyoruz hem de ziyaretçilere fotoğraflarını paylaşıyoruz" dedi


    İlginizi Çekebilir

    Daha yüksek emekli maaşı almanın 7 kriteri
    Ekonomi

    Daha yüksek emekli maaşı almanın 7 kriteri

    Rusya'da istihbaratçılar tutuklandı iddiası
    Dünya

    Rusya'da istihbaratçılar tutuklandı iddiası

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir