Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali başladı Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül'e kadar Atatürk Kültür Merkezi'de (AKM) Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

AA Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festival, yönetmen David Lowery'in The Green Knight ve Jim Jarmusch'un Only Lovers Left Alive filmlerinin özel gösterimleriyle başladı. Uluslararası Yarışma'da yer alan Michel Hazanavicius'un Final Cut, Tanel Toom'un Last Sentinel ve Hui Yu'nun Rescue Earth filmleri de izleyicinin beğenisine sunuldu. Bugün ise festivalde Ulusal Yarışma'da yer alan Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Sezgin Cengiz'in Tebessüm", Erdem Tepegöz'ün Gölgelerin İçinde ve Tolga Karaçelik'in Kelebekler filmleriyle Uluslararası Yarışma'da yer alan Kristina Buozyte ile Bruno Samper'ın yönettiği Vesper filmi gösterilecek. Yeniden Leyla ve Tebessüm filmlerinin gösteriminin ardından film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek. Gösterime girilecek yapımlar Festivalde yarın, yönetmen Serpil Altın'ın Geleceği Yönetmek adlı filminin özel gösterimi yapılacak. Ulusal Yarışma'da yer alan Can Evrenol'un Peri: Ağzı Olmayan Kız, Kaan Müjdeci'nin Iguana Tokyo, Barış Sayhan'ın Cemil Şov ve Çağrı Cem Bayraklı'nın Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda filmleri seyirciyle buluşacak. Peri: Ağzı Olmayan Kız ve Cemil Şov filmlerinin gösteriminin ardından film ekiplerinin katıldığı söyleşiler yapılacak. Festivalin son gününde ise Daniel Lazo ile Eran May-Raz'ın Sight Extended ve Gavin Rother'in Archive adlı yapımı izleyicinin beğenisine sunulacak. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)