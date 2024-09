Farklı etkinliklerin düzenleneceği, 11 ülkeden katılımın olduğu İstanbul Fringe Festival, başladı

Haber Merkezi

Sanat ve yaratıcılığın buluşma noktası olan İstanbul Fringe Festival, 2019’dan bu yana performans sanatlarının en son ve alternatif örneklerini izleyiciyle buluşturuyor. 13-21 Eylül tarihlerinde 6. kez düzenlenen festival, hem yerel hem de uluslararası sanatçılara sahne olacak.

Festival, yoğun programıyla izleyicilere farklı deneyimler yaşatırken, sanatçılar için işbirliği ve fikir alışverişi platformu olmayı hedefliyor. 100’den fazla sanatçının katılacağı etkinlik, İstanbul'un çeşitli mekanlarında gerçekleştiriliyor.

FARKLI ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Dans, performans ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler ve partilerin de yer aldığı Istanbul Fringe Festival’ın Sanat Direktörü Emre Yıldızlar, “Dünyadan ve Türkiye'den performans sanatları alanında üretilen alternatif ve yenilikçi çalışmaları seyirciyle buluşturmayı hedefleyen uluslararası performans sanatları festivalimizi, bu yıl 6. kez düzenliyoruz. 100’den fazla sanatçı, 20 gösteri, 6 atölye, 3 panel ve daha birçok etkinliği izleyicilerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Emre Yıldızlar şöyle devam etti;

“Brüksel’de Ecole Lassaad’da fiziksel tiyatro eğitimi aldıktan sonra kurduğum kumpanyalarla Stockholm ve Atina Fringe festivallerine katıldım. Bu sanat dolu etkinliğin İstanbul’a taşınması gerektiğini düşündüm. Bugün, bu festivaller her yıl dünya çapında 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda, 60 bin etkinlikte, 19 milyon seyirciyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formatlarda düzenlenen fringe festivalleri, genellikle alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası bir platformda sergileme fırsatı sunuyor. Biz de İstanbul’da 6. kez düzenlediğimiz etkinliğimizle, kariyerinin başındaki sanatçılara, deneysel veya ana akımın dışında kalan işlere görünür olma olanağı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

11 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

2019’dan beri düzenlenen Istanbul Fringe ile kısa sürede İstanbul'a dinamik ve alternatif bir performans sanatları festivali kazandırdıklarını belirten İstanbul Fringe Festival Sanat Direktörü Emre Yıldızlar,

İstanbul Fringe Festival Kültür Politikaları Direktörü Zeynep Uğur ise festival hakkındaki bilgileri şöyle aktardı:

FESTİVALİN ADI NEREDEN GELİYOR

Fringe kelime olarak çeper, saçak, marj, kenar gibi anlamlara geliyor. 1947’de Uluslararası Edinburgh Festivali'ne davet edilmeyen sekiz tiyatro topluluğunun şehrin çeperinde kendi başlarına yaptıkları gösterilerle başlayan ve günümüzde 58 farklı ülkeye yayılan Fringe Festival, artık şehirlerin merkezlerinde çok uluslu bir festivale dönüştü. Bugün dünyanın en büyük ve önemli gösteri sanatları festivallerinden biri niteliğini taşıyor. Bu yıl İstanbul’da 6. kez düzenlediğimiz festival 13 Eylül’de Yunanistan’dan The Black Matter Productions imzalı The Kitchen Dance _ A House Trance Vocabulary ile başlıyor. 15 Eylül’de Tayvan’dan gelen sanatçımız Shinehouse Theatre’ın heyecan verici gösterisiyle devam edecek. 21 Eylül’e kadar birçok etkinliği izleyiciyle buluşturacağız. Her sene olduğu gibi yine oldukça yoğun ve katılımcıların gösterilerini seyrettikleri sanatçılarla atölye çalışması yapabilecekleri bir programımız var