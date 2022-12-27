Farklı ülkelerle yapılan işbirliği sayesinde 1120 kültür varlığı Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bu yıl 1120 tarihi eser niteliğindeki kültür varlığının yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında tarihi eser niteliğindeki kültür varlıklarının izini sürüp, envantere kazandırıyor.

Daire Başkanlığı bünyesindeki Yurt Dışı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerinin emniyet ve jandarmanın desteğiyle yaptığı çalışmalar sonucu 2022 yılında Anadolu kökenli 1120 tarihi eserin yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bu yıl getirilen 1120 eser ile 20 yılda yurt dışından iadesi sağlanan eser sayısı, 9 bin 42 olarak kayıtlara geçti.

Koruma altına alındılar

Öte yandan 393 bin 544’ü 2022 yılında olmak üzere son 3 yılda yurt içinde toplam 890 bin 158 kültür varlığı ve obje, yurt dışına kaçırılmadan ele geçirilerek müze müdürlüklerinde muhafaza altına alındı.

Yurt Dışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışına kaçırılmış eserlerin iadesi için yurt dışında bulunan müzelerin koleksiyonlarının, galerilerin satışlarının ve müzayede evlerinin kataloglarının yakından takip edildiğini belirtti.

Diplomasi zafer

Özdemir, Anadolu kökenli olduğu düşünülen eserler için akademisyenler ve müze uzmanları tarafından hazırlanan kapsamlı raporlar, delil niteliğindeki binlerce arşiv belgesi ve kriminolojik veriler incelenerek iade taleplerinin oluşturulduğunu ve bu taleplerin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelere iletildiğini aktardı.

"Anlaşma yapılan ülke sayısı 12"

DHA'da yer alan ahbere göre; Özdemir, kültür varlıklarının iadesinde, ülkeler arası anlaşmaların önemli rol oynadığının altını çizerek, "Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve eserlerin köken ülkelere iadesinin sağlanması için Türkiye’nin ikili anlaşması bulunan ülke sayısı 2022 yılında Sırbistan, Ekvator ve İsviçre ile imzalanan anlaşmalarla 12’ye yükseldi" dedi.