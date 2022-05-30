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    Fetih İstanbul sergisi

    İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü münasebetiyle "Fetih İstanbul Sergisi" tarih meraklılarıyla buluştu.
    • 30.05.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:22
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    Fetih İstanbul sergisi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hisart Canlı Tarih Müzesi tarafından hazırlanan sergi, Taksim AKM'de açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sergiyi gezdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sergi gerçekten çok güzel bir sergi, bugünün önemine ve anlamına çok uygun." dedi.

    Fetih İstanbul sergisi #1

    Orjinal eserler

    AA'da yer alan habere göre; gençlerin ve tarih meraklılarının ilgi gösterdiği sergi, Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını yansıtan ve Osmanlı Ordusunun azmini canlandıran diorama, tablo, fotoğraf, obje ve canlandırmaların yer aldığı 50 orijinal esere ev sahipliği yapıyor.


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