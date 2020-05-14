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    Reklamcı Nihan Urel: Finansal kararlarınızda astrolojiyi atlamayın

    Reklamcı ve astroloji uzmanı Nihan Urel, finansal başarı ile astroloji arasındaki sıkı ilişkiyi anlatıyor.
    • Özel Haber
    • 14.05.2020 - 14:19
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    Reklamcı Nihan Urel: Finansal kararlarınızda astrolojiyi atlamayın

    Küresel ekonomi, şu sıralar salgın nedeniyle açmaza girmiş gibi gözükürken milyonlarca insan, ekonomik kaygılar taşıyor.

    Finansal kararlar alma, bu doğrultuda adımlar atma ve para akışının hareketli olduğu zamanları öngörme isteği her geçen gün artarken, astroloji bilimi, giderek daha çok başvurulan bir kaynak olma yolunda hızla ilerliyor.

    PARASAL ADIMLARDA DOĞRU ZAMANIN ÖNEMİ

    Reklamcı ve astroloji uzmanı  Nihan Urel, finansal kararlar alma ve adım atmada gezegen dizilimlerinin ve astrolojik göstergelerin önemine dikkat çekti.

    Reklamcı Nihan Urel: Finansal kararlarınızda astrolojiyi atlamayın ViDEO

    Gezegen konumları ve açılarının, para akışına etki etmede büyük rol oynadığını söyleyen Urel, borsada yatırım yaparken, döviz alışverişi yaparken de belli işaretleri okumanın  para kazanma şansını artıracağını ifade etti.

    DOĞUM HARİTASI BÜYÜK ROL OYNUYOR

    Gezegenlerin anlık konumları dışında, doğum haritamızdaki dizilimlerin de bireylerin finansal yaşantısında doğrudan etkisinin olduğunu belirten Urel, bu noktaların farkında olarak atılacak bilinçli adımların, kişilerin başarı şansını da artıracağını söyledi.

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    Gezegen dizilimlerinde, özellikle risk taşıyan zamanlardan kaçınmanın, doğru zamanda doğru yerde adım atılmasına olanak sağlayacağını söyleyen Urel, astroloji bilgilerinin yorumlanmasının kişisel başarı şansını artıracağını vurguladı.

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