Frankfurt Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Türk Film Festivali’nin ikinci gününde kısa film ve belgesel kategorisinin birincileri açıklandı.

Her yıl Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin ikinci gününde 2022 kısa film ve belgesel birincileri açıklandı. Cinestar sinemasında düzenlenen ödül töreni Frankfurtlu sinemaseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

AA'da yer alan habere göre; törende ilk olarak yönetmen Reis Çelik’in ‘Ölü Ekmeği’ filmi 2021 yılı ‘Seyirci Ödülü’nü aldı.

Oyuncu Nilüfer Açıkalın’dan ödülünü alan Çelik yaptığı konuşmada, sanata değer vermenin, duymanın, görmenin, izlemenin insanları bir araya getirdiğini ve hayatı daha yaşanılası kıldığına dikkat çekti.

Kısa film ödülü

Festivalde kısa film dalında Almanya birinciliğini yönetmen Antonia Walther’in ‘Erikas Wahnsınn’ filmi, Türkiye birinciliğini yönetmen kardeşler Mert ve Berk Sata’nın ‘Çerçeve’ filmi aldı.

Piyano resitali

Belgesel ödülünü Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı Genel Sekreteri Ayşe Asar verdi. Ardından Besteci-Aranjör Saki Çimen izleyicilere muhteşem bir piyano resitali sundu.