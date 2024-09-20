Fransa'da Le Monde Festivali'nde Türkiye tanıtılacak

Fransız Le Monde gazetesinin 80. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 20-22 Eylül'de Le Monde Festivali'nin 10'uncusu gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin bu yıl iş birliği ortağı olduğu festivalde Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy'un girişimiyle, İstanbul'dan Kapadokya'ya Türkiye destinasyonları ve ebru sanatı tanıtılacak, ayrıca Türk mutfağından sunumlar yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, festival sırasında Türkiye'nin 7 bölgesine ait folklor gösterileri gerçekleştirecek.
TÜRK MUTFAĞINDAN SUNUMLAR YAPILACAK
Festivalin bu akşam düzenlenecek açılış kokteylinde Türk mutfağından çeşitli sunumlar yer alacak.
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy, ülkesinin Le Monde Festivali'nde yer almasının, gazetenin yaklaşık 20 milyonluk okuyucu kitlesine Türkiye'nin destinasyonlarının, gastronomisinin ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti.
KÖKLÜ GAZETE
Fransız gazeteci Hubert Beuve-Mery, 1944 yılında Le Monde gazetesini kurmuştu. Gazetenin ilk sayısı 18 Aralık 1944'te yayınlanmıştı.
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