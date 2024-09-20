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Fransa'da Le Monde Festivali'nde Türkiye tanıtılacak

Fransa'da Le Monde Festivali'nde Türkiye tanıtılacak Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak Le Monde Festivali'nde Türkiye, gastronomisi ve kültürüyle tanıtılacak. Festivalle birlikte Fransa ve diğer ülkeler Türkiye'yi daha yakından tanıyacak.