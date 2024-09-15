Gaziantep'te yarım asırdır antika eşyaları ve hatıraları canlı tutuyor antika eşyaların restorasyon ve onarımıyla ömrünü geçiren Ahmet Zihni Marangozoğlu, tarihi eserler ve geçmişe ait hatıralara yeniden hayat veriyor.

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İHA

Gaziantep'te, 58 yaşındaki Ahmet Zihni Marangozoğlu, antika eşyaların restorasyonunda yarım asrı aşan bir tecrübeye sahip. Çırak olarak başladığı bu baba mesleğinde, antika eşyalar ve onların taşıdığı hikayelere gönül veren Marangozoğlu, maddi değeri binlerce lira olan, ancak manevi olarak paha biçilemeyen eserleri, ilk günkü görünümlerine kavuşturuyor.

Marangozoğlu'nun atölyesinde, Gaziantep ve çevre illerden gelen antika eşyalar yer alıyor; gramofonlardan cami ve duvar saatlerine, radyolardan televizyonlara, karyolalardan aynalara kadar geniş bir yelpazede eski tahta eserler bulunuyor.

15 METREKAREDE UTUNULMUŞ TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR

Babasından öğrendiği antika tamircilik mesleğini büyük bir tutku ile sürdüren Marangozoğlu, geçmiş dönemlere ait ve evlerde hatıra olarak saklanan antika eşyaları özenle onarıyor. Tarihi Gaziantep Kalesi yakınlarındaki Yeni Han'da bulunan 15 metrekarelik dükkanında, eski antika eşyaların tamiratını yaparak geçimini sağlıyor.

Gaziantep ve bölge illerinden yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen antika eşyaları tamir eden Marangozoğlu, yaklaşık bir asırlık cihazları bile ilk günkü haline getirebiliyor. Unutulmaya yüz tutmuş ve insanların anı olarak sakladığı antika eşyaları yeniden gün yüzüne çıkaran Marangozoğlu, atölyesinde bulunan en yeni eserin 70 yaşında olduğunu belirtiyor.

"KULLANILMAYAN, KENARA ATILMIŞ EŞYALARI ONARIYORUZ"

Antika eser tamirciliğine 7 yaşında babasının yanında çırak olarak adım atan Ahmet Zihni Marangozoğlu,

Gaziantep'te yıllardır bu mesleği sürdürüyorum. Küçük atölyemde, baba mesleğimi büyük bir tutkuyla yapıyorum. Saat, gramofon, karyola, dolap, radyo ve ayna gibi çeşitli antika eserleri onarıyoruz. Kullanılmayan veya kenara atılmış eşyaları yeniden hayata kazandırıyoruz

dedi.

Marangozoğlu, çocukluğundan beri tahta antika eşyalar üzerinde çalıştığını, son 10 yıldır ise gramofon tamirciliği de yapmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

Antika tamirciliği babamın mesleği, dolayısıyla bu işi büyük bir sevgiyle yapıyorum. Antika cami saatleri ve diğer eski eşyaları tamir ederek kaybolmuş hatıraları geri getiriyoruz. İnsanların anılarını yeniden canlandırmak bizim için büyük bir mutluluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)