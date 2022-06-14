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    Geçen bir yılın ardından sinema ve gösteri sanatları istatistikleri

    Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı %10,3 azalarak 285 bin 130 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 10:31
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    Geçen bir yılın ardından sinema ve gösteri sanatları istatistikleri

    Sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %75,4 azalarak 3 milyon 264 bin 580 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %130,5 artarak 9 milyon 154 bin 197 kişi oldu.

    Gösterilen yabancı film sayısı %10,1 arttı

    Gösterilen film sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %2,0 artarak 26 bin 483 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %9,1 azalarak 9 bin 981 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %10,1 artarak 16 bin 502 oldu.

    Tiyatro salonu sayısı %44,4 azaldı

    Tiyatro salonu sayısı 2020/'21 sezonunda, 2019/'20 sezonuna göre %44,4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı %41,8 azaldı. Buna göre aynı sezonda tiyatro salon sayısı 400 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 156 bin 9 oldu.

    Geçen bir yılın ardından sinema ve gösteri sanatları istatistikleri #1

    Tiyatro seyirci sayısı %84,1 azaldı

    Tiyatro seyirci sayısı 2020/'21 sezonunda %84,1 azalarak 714 bin 864 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre %73,3 azalarak 1 665 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan telif (yerli) eser sayısı %74,4 azalırken, çeviri (yabancı) eser sayısı %66,6 azaldı. Tiyatroda telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %83,6 azalırken, çeviri eser seyirci sayısı %85,5 azaldı.

    Geçen bir yılın ardından sinema ve gösteri sanatları istatistikleri #2

    Tiyatro salonlarında oynanan gösteri sayısı %78,8 azaldı

    Geçen sezona göre karşılaştırıldığında, tiyatro salonlarında oynanan gösteri sayısı %78,8 azalarak 4 bin 284 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre %78,6, çeviri eser gösteri sayısı ise %79,4 azaldı.

    Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı geçen sezona göre %73,5, çocuk eseri gösteri sayısı ise %86,1 azalarak 1 174 oldu.

    Aynı sezonda yetişkin eseri seyirci sayısı %80,7, çocuk eseri seyirci sayısı %89,6 azaldı. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı 2020/'21 sezonunda %84,5, oynanan yetişkin eseri sayısı %62,8 azaldı.

    Geçen bir yılın ardından sinema ve gösteri sanatları istatistikleri #3

    Opera ve bale seyirci sayısı %94,5 azaldı

    Türkiye genelinde 2020/'21 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

    Geçen bir yılın ardından sinema ve gösteri sanatları istatistikleri #4

    Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı %26,5 azaldı

    Opera ve bale seyirci sayısı 2020/'21 sezonunda, bir önceki sezona göre %94,5 azalarak 14 bin 32 oldu. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı %54,8 azalarak 72 bin 277 oldu.

    Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre %86,1 azalarak 13 bin 907'ye, koro seyirci sayısı %12,7 azalarak 22 bin 792'ye düşerken, topluluk seyirci sayısı ise %5,8 artarak 35 bin 578 oldu.

     


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