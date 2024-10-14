Gladyatörler kenti Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ihtişamına kavuşuyor

AA

Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan ve dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt,Stratonikeia'daki 2 bin 200 yıllık gymnasiumun kentteki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi.

Yapıda bütüncül bir koruma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Antik dönemin en büyük gymnasiumunun kuzey kenarlarındaki yıkanma, yağlanma, pudralanma, torba odası ve genç erkekler odası gibi mekanları açığa çıkarıyoruz. Öğrencilerin hem fikri hem de bedeni eğitimlerini aldıkları yerlerin nasıl mekanlar olduğunu tespit ediyoruz" dedi.

Söğüt, bu alanın önündeki anıtsal sütunlardan oluşan sütun dizini ve portik (revak) kısmındaki uygulamaları da açığa çıkarma çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Gymnasiumda kazdıkları her alanda yeni bir verinin ve yeni bir buluntunun açığa çıktığını anlatan Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BURASI BİR MİMARİ OKUL GİBİ"