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    Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyası Katar'da Dünya Kupası'nda sergilenecek

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'deki P18 Steli'nin kopyası, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek.
    • 18.05.2022 - 12:55
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    Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyası Katar'da Dünya Kupası'nda sergilenecek

    Yapılan yazılı açıklamada, kentin özellikle ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmak için faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

    Göbeklitepe deki dikili taşın kopyası Katar da Dünya Kupası nda sergilenecek #1

    Turizm açısından önemli ivme

    AA'da yer alan habere göre; Göbeklitepe'yi, FIFA Dünya Kupası'nda da tanıtacakları aktarılan açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2018'de giren Göbeklitepe'yi temsilen, T formlu P18 dikili taşının yarı oranında küçültülmüş kopyası kasım ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek. Dünyanın her yerinden futbolseverlerin bir araya geldiği Dünya Kupası'nda Göbeklitepe'nin tanıtılması, Şanlıurfa turizmi için yapılan en önemli katkılardan biri olacaktır" ifadelerine yer verildi.


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