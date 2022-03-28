Gordion, UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda

Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk alan olmasını bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Gülnur Aybet, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanan değerlendirme raporunun olumlu çıkmasını ve Haziran'da yapılacak toplantı sonrasında Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk alan olmasını beklediklerini belirtti. Polatlı ilçesini ziyaret eden Aybet, Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan Gordion Antik Kenti ve Duatepe Anıtı'nı gezdi, Frig Vadisi hakkında bilgi aldı.

Kaymakamı Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı da ziyaret eden Aybet, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması yönündeki başvuruya ilişkin, hazırladıkları dosyada teknik bir eksik olmadığını söyledi.

UNESCO HEDEFİ

Bu yıl haziranda gerçekleştirilecek 45. Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını beklediklerini belirten Aybet, bunun Ankara ve Polatlı açısından olduğu kadar ülkedeki değerlerin dünyaya tanıtılması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.