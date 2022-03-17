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    Hafta sonu vizyona girecek filmler

    Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı Paralel Anneler bu hafta vizyona girecek. Bunun yanında bir yerli, üç film daha vizyona girecek.
    • AA
    • 17.03.2022 - 11:42
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    Hafta sonu vizyona girecek filmler

    Sinemaseverlerle bu hafta biri yerli, dört film buluşacak. Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı Paralel Anneler, aynı gün doğum yapan iki kadının hikayesini ele alıyor. Başrollerini Penelope Cruz ve Rossy de Palma'nın paylaştığı filmde ayrıca Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit ve Daniela Santiago da yer aldı.

    Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu

    Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, "Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu" filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor.

    Hafta sonu vizyona girecek filmler #1

    Ambulans

    Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez, Moses Ingram ve Garret Dillahunt'un başrollerinde oynadığı Ambulans izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve gerilim türündeki film, karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olan eski bir askerin, birçok suça bulaşmış, evlatlık erkek kardeşiyle kalkıştığı banka soygununun beklenmedik şekilde gelişmesinin ardından yaşananları konu ediniyor.

    Neşeli Kanatlar: Büyük Göç

    Christopher Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film Neşeli Kanatlar Büyük Göç", yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları işliyor.

     

     


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