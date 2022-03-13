Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.995
-0.04%
BTXN Coin
39.33
-0.15%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Haftanın filmleri

    Sinemaseverleri birbirinden güzel yeni filmler bekliyor. 3 yerli olmak toplam 5 film vizyonda.
    • AA
    • 13.03.2022 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haftanın filmleri

    hafta sonu vizyona giren 3 yerli olmak üzere toplam 5 film vizyona girerek, sinemaseverlerle buluştu.

    İşte o filmler...

    Adanış Kutsal Kavga

    Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış bir grupla bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

    Ceviz Ağacı

    Şiddete maruz kalan kadınlara adanan film, karısı tarafından hor görülüp terk edilen bir öğretmenin, işlemediği bir cinayeti üstenmesini ve insanın en gölgede kalmış derin taraflarını açığa çıkarmaya çalışmasını konu ediniyor.

    Haftanın filmleri #1

    İlk Seans: NMSM

    Arka arkaya gösterime girecek korku üçlemesinin ilk filmi olan 'İlk Seans: NMSM', hayatı boyunca üstesinden gelmeye çalıştığı fobileriyle mahsur kaldığı metro istasyonunda bir kez daha yüzleşmek durumunda kalan Aslı'nın hikayesini ele alıyor.

    Memoria

    Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kolombiya ve Tayland ortak yapımı olan film, hastalanan kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya'ya giden genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.

    Kırmızı

    Film, kendisinden ayrı düşemeyen annesinin korumacı tavırlarından bıkmış bir genç olan Mei Lee'nin, her heyecanlandığında kırmızı bir pandaya dönüşmeye başlaması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli’de eşini bıçaklayan adam, bıçağı oğlu ile husumetinden taşıdığını söyledi
    3. Sayfa

    Kocaeli’de eşini bıçaklayan adam, bıçağı oğlu ile husumetinden taşıdığını söyledi

    Borrell: Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez
    Dünya

    Borrell: Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!
    Btcrobo

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!

    Görüş Bildir