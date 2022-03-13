Haftanın filmleri

Sinemaseverleri birbirinden güzel yeni filmler bekliyor. 3 yerli olmak toplam 5 film vizyonda.

hafta sonu vizyona giren 3 yerli olmak üzere toplam 5 film vizyona girerek, sinemaseverlerle buluştu.

İşte o filmler...

Adanış Kutsal Kavga

Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış bir grupla bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

Ceviz Ağacı

Şiddete maruz kalan kadınlara adanan film, karısı tarafından hor görülüp terk edilen bir öğretmenin, işlemediği bir cinayeti üstenmesini ve insanın en gölgede kalmış derin taraflarını açığa çıkarmaya çalışmasını konu ediniyor.





İlk Seans: NMSM

Arka arkaya gösterime girecek korku üçlemesinin ilk filmi olan 'İlk Seans: NMSM', hayatı boyunca üstesinden gelmeye çalıştığı fobileriyle mahsur kaldığı metro istasyonunda bir kez daha yüzleşmek durumunda kalan Aslı'nın hikayesini ele alıyor.

Memoria

Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kolombiya ve Tayland ortak yapımı olan film, hastalanan kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya'ya giden genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.

Kırmızı

Film, kendisinden ayrı düşemeyen annesinin korumacı tavırlarından bıkmış bir genç olan Mei Lee'nin, her heyecanlandığında kırmızı bir pandaya dönüşmeye başlaması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.