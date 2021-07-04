Hain darbe girişimini konu edinen 'Şafak Vakti' filmi, 15 Temmuz'da gösterimde

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı, Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadelenin anlatıldığı '15/07 Şafak Vakti' filmi, 15 Temmuz'da gösterime girecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan '15/07 Şafak Vakti' filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

15/07 Şafak Vakti Fragman İZLE

GERÇEK HİKAYELERDEN ESİNLENİLDİ

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün üstlendiği, başrolünde Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diperîn yer aldığı Şafak Vakti filminin oyuncuları arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan), küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.

Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada doktor Aysel (Deniz Bolışık) ise sabaha kadar hastanede, darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

O GECE YAŞANANLAR CANLANDIRILDI

Hazırlıkları 2020 yılının Kasım ayında başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy için 12 biner metrekareli kapalı bir alan inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021 tarihinde başlayan dekor inşa çalışması, 40 günde tamamlandı ve filmin çekimleri 15 Mart'ta başladı. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü vizyona girecek.

''YENİDEN MİLLET OLMANIN ŞEREFİNİ TATTIK''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından filmin fragmanını paylaştı.

Altun yaptığı paylaşımda, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.

Filmin fragmanında, FETÖ'cülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka ateş açma anları, vatandaşların mücadelesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları şehirlerin meydanlarına davet etmesi ve FETÖ'cülerin vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar canlandırılıyor.