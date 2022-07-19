Halide Edip Adıvar tablosu sanatseverlerle ilk kez buluştu

Halide Edip Adıvar tablosu sanatseverlerle ilk kez buluştu

Dünyaca ünlü Çek ressam Alfons Mucha’nın 1928 yılında yaptığı yağlı boya Halide Edip Adıvar tablosu, ilk kez Çekya’nın başkenti Prag’da sergilendi.

Çekya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı dolayısıyla Çekya Senatosu’nun himayesinde, Çekya’nın başkenti Prag’daki Waldstein Bahçesi sergi salonunda düzenlenen Alfons Mucha özel koleksiyonu sergisinde, Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin girişimleriyle dünyaca ünlü ressam Alfons Mucha’nın yaptığı yağlı boya Halide Edip Adıvar tablosu ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Sergide Adıvar’ın yağlı boya tablosunun yanı sıra bizzat Alfons Mucha’nın çektiği Halide Edip fotoğrafı ve kara kalem taslak çizimi de bulunuyor.

Özel koleksiyona dahil edildi

Uzun süredir yeri tespit edilemeyen ressam Alfons Mucha’nın Halide Edip Adıvar tablosu, Prag’da yaşayan bir Türk tarih araştırmacısı tarafından ortaya çıktı.

Halide Edip Adıvar portresi daha sonra Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği girişimleri ile Mucha Vakfı yöneticileriyle iletişime geçilerek, Alfons Mucha özel koleksiyonu sergisine dahil edildi.