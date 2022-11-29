Petrol
86.14
2.68%
Euro
19.335
0.40%
Dolar
18.6364
0.06%
Altın
1.051
0.93%
Borsa
4934
0.00%
Bitcoin
313.552
1.41%
BTXN Coin
5.65
-2.92%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Harran'da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu

    UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 8 asırlık Harran Medresesi'nin avlu, kuyu ve platformu gün yüzüne çıkarıldı.
    • 29.11.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Harran'da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu

    Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle bölgedeki kazıların yıl boyu devam ettiğini hatırlattı.

    Önal, milattan önce 6 binli yıllardan bu döneme kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emeviler'e başkentlik yapan tarihi bölgede gerçekleştirilen çalışmaların, ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.

    Harran da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu #1

    Harran da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu #2

    Harran da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu #3

    Harran da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu #4

    Harran da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu #5

    Kullanım amacı

    Tarihi Ulu Cami yakınında bulunan Harran Medresesi'nin bilim tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Önal, alanda daha önce yol ve koridor ile ders odalarının bulunduğun hatırlattı. Harran'da, kazıların kuzey kesimde titiz ve yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Önal, şöyle devam etti: "Medresenin avlusu oldukça geniş, etrafında da revaklar bulunuyor. Revaklar da avludan 10 santim yukarıda bulunuyor, Harran Medresesi yaklaşık 8 asırlıktır. Avlunun ortasında bulunan yaklaşık 70 santim yüksekliğinde podyumu ortaya çıkardık. Bu podyumun öğrenciler ve hocalar tarafından sohbet ve ders amaçlı kullanıldığını düşünüyoruz. Oldukça geniş podyum bu amaçla kullanılmış olmalı." dedi.


    BAŞLADI! Sağlık Bakanlığı hasta karşılama personel alımı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR başvuru ekranı!
    Sağlık

    BAŞLADI! Sağlık Bakanlığı hasta karşılama personel alımı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR başvuru ekranı!

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    20 yaşındaki Efe, dövülerek öldürüldü
    3. Sayfa

    20 yaşındaki Efe, dövülerek öldürüldü

    Görüş Bildir