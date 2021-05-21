Harry Potter'ın 20'nci yılına özel program hazırlandı

Harry Potter'ın 20'nci yılına özel hazırlanan programda, hayranlar bir araya getirilecek.

Harry Potter, dünyada ses getiren ve yüksek hayran kitlesine sahip olan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Yapımın 20 yılı geride kalırken, hayranları sevindirecek bir müjde geldi. Beş günlük sürecek özel bir etkinlikte 20'nci yıl kutlaması yapılacak.

HAYRANLAR TOPLANACAK

Yapılan açıklamada; HBO Max, Cartoon Network ve TBS‘de yayınlanacak beş günlük özel etkinliğin, Harry Potter hayranlarını bir araya getireceği duyuruldu.

Sürpriz konukların katılacağı etkinlik, Harry Potter hayranlarına özel bilgi yarışması, retrospektif ve birçok farklı aktiviteden oluşacak.





"BÜTÜN HAYRANLARI BEKLİYORUZ"

Warner Bros. Başkanı Tom Ascheim etkinliğe dair bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"Büyücü dünyasının 20. yılını kutlamak için heyecan verici özel etkinliklerin yapılacağı çok platformlu bir televizyon etkinliğinde yıllardır büyük bir tutkuyla heyecanımızı canlı tutan bütün hayranlarla buluşacağız.

Tüm Potter hayranları içlerindeki Hermione Granger’ı kucaklayarak, Büyücü Dünyası bilgilerine göz atıp bu benzersiz kutlamaya hazırlanabilirler. Sıradan Büyücülük Düzeyi sınavına girmenin nasıl hissettireceğini öğrenmek isteyen bütün hayranları bekliyoruz."