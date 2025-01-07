Hasankeyf'teki kazıda bulunan 800 yıllık seramik kapta Anadolu parsı izi

AA

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, 2024 yılı kazı çalışmaları sona erdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal'ın başkanlığında uzman ekip tarafından yürütülen kazıda, çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.

Bulunan eserler arasında Artuklular dönemine ait, üzerinde Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülürken 2019'da ilk kez görüntülenen Anadolu parsının figürünün olduğu tahmin edilen kap parçası ile Geç Roma dönemine ait gözyaşı şişeleri dikkati çekti.

UZUN SÜREN ÇALIŞMALAR

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle 2024 yılı kazı sezonunun geçen yıl temmuz ayında başladığını, 31 Aralık'ta çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Geçen yıl özellikle Büyük Saray ve çevresinde kazılar gerçekleştirildiğini belirten Erdal, İslami döneme ait lüster tekniğinde (cam, porselen ve fayans bezeme ve renklendirme tekniği) kap seramik malzemelerin ortaya çıktığını kaydetti.

Erdal şöyle konuştu;