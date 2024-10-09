Hatay'da 6 ürüne daha coğrafi işaret Hatay'da coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 6 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi çarşısında yapıldı.

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İHA

Hatay’ın eşsiz yöresel lezzetleri, Antakya simidi, Belen tava, Antakya külçesi, Zahter balatası, kekik salatası, tel kadayıfı ve tandır kahkesi, coğrafi işaret tescil belgesi alarak uluslararası alanda tanınma yolunda önemli bir adım attı.

Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve birçok protokol üyesi katıldı.

31 COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNE 6 YENİ ÜRÜN DAHA EKLENDİ

Coğrafi işaret tescil başvuruları hakkında bilgi veren Vali Masatlı, Hatay’ın kültürel ve ekonomik değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için devam eden çalışmaların önemine vurgu yaptı. Coğrafi işaret sahibi ürünlerin, hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artırdığını belirten Masatlı, daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi verildiğini hatırlattı.

HEDEF 124 ÜRÜNÜ TESCİLLEMEK

Vali Masatlı, sözlerine şöyle devam etti:

Gastronomi zenginliğimizi desteklemek adına Hatay’a geldiğimiz günden bu yana, lezzetlerimizi ve coğrafi işaretlerimizi toplayarak gelecek nesillere aktarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla coğrafi işaret sayımızı 25’ten 37’ye çıkardık. Tescil bekleyen tüm başvurular tamamlandığında bu rakamın gelecek yıl 124’e ulaşacağı öngörülüyor. Bu başarı, Türkiye genelinde gastronomi alanında lider konumda olmamızı sağlayacak. Şehrimizin kimliğine ve değerlerine sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğudur. Coğrafi işaret almak, bir ürünün menşei ve kalitesinin belgelendiği anlamına gelir. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen kentimizin yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay’a özgü 6 ürünün daha coğrafi işaret tescil belgesi almasının sevincini dile getirerek, bu gelişmenin kent için önemli bir kazanç olduğunu vurguladı. Etkinliğin sonunda katılımcılara, coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)