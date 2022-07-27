Helenistik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkartılıyor

Helenistik dönemin tapınak merkezi olarak bilinen Komana Antik Kenti’nde kazı çalışmaları 13. yılına girdi.

Tokat Niksar kara yolu Yeşilırmak Nehri yanında bulunan antik kentte kazı çalışmaları yeniden başladı. Kazı çalışmalarında Helenistik Dönemde Ana Tanrıça olarak nitelendirilen Ma'ya ithafen yapılmış olan mabetin gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.

İHA'da yer alan habere göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, aynı zamanda bir ticaret merkezi olarak da kullanılan Komana Tapınak Devletinde 6 bine yakın hizmetkarın çalıştığı söyledi.

Helenistik dönem ürünü

Komana Antik Kentinin Helenistik ve Roma dönemlerinde Romalılar açısından önemli bir kutsal merkez olduğuna dikkat çeken Erciyas, “Komana, Anadolulu bir tanrıça olan Ma'ya adanmış. Helenistik dönemden itibaren bir ziyaret merkezi diyebiliriz. Hem festivallerin düzenlendiği hem de ticaretin canlandığı bir yerleşim olarak dikkat çekiyor. Kazı çalışmalarını da bu kutsal merkezi ortaya çıkarmak üzere başlattık. Kutsal mabetle ilgili doğrudan doğruya tapınak yapısını henüz ortaya çıkarmadık. Ama hamam tepe denilen merkezinde yer alan tepede çok katmanlı bir yerleşim ortaya çıkarmaktayız. Geç Osmanlı döneminden başlayarak derinlere doğru indikçe erken Tunç'a kadar ulaşan bir katmanlaşmamız ve yerleşim tarihçemiz var.” dedi.