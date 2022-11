Henry Cavill'in oynayacağı film Türkiye'de çekilecek

İngiliz aktör Henry Cavill'in yeni filminin Türkiye'de çekileceği ve İkinci Dünya Savaşı zamanlarında geçen bir casusluk hikayesini konu alacağı öğrenildi.

The Witcher dizisinden ayrıldığını açıklayan İngiliz aktör Henry Cavill, yeni bir film için hazırlık yapıyor.

Antalya'da çekilen ve Jason Statham’ın yer aldığı 'Operation Fortune: Ruse de Guerre' filminin ardından ünlü yönetmen Guy Ritchie da yeniden Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'de çekilecek filmde başrolde Henry Cavill ve Eiza Gonzalez

Guy Ritchie'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir casusluk hikayesini anlatacağı yeni filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'de başrolleri Henry Cavill ve Eiza González üstlenecek. Çekimleri önümüzdeki ocak ayında Türkiye'de yapılacak olan film, gerçek olaylardan esinlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir casusluk filmi

Dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill ve James Bond'un yaratıcısı Ian Fleming tarafından yaratılan gizli bir İkinci Dünya Savaşı organizasyonunu anlatan filmin, savaş muhabiri ve askeri tarihçi Damien Lewis'in popüler kitabına dayanan senaryosunu Guy Ritchie ve Arash Amel kaleme aldı.

Paramount Pictures'ın çıkaracağı 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in yapımcılığını ise Jerry Bruckheimer üstleniyor.

Yakın zamanda Superman rolüne geri döndüğünü ve Witcher dizisinden ayrıldığını açıklayan Henry Cavill filmde, bu gizli organizasyonun liderini oynayacak.

Eiza Gonzalez keskin nişancı rolünde

Baby Driver, Godzilla vs. Kong gibi filmerle tanınan Eiza Gonzalez ise olağanüstü yeteneklere sahip bir askeri keskin nişancıya hayat verecek. Bir sürü renkli karaktere sahip olan filmin potansiyel bir serinin ilk halkası olarak tasarlandığı biliniyor.

Öte yandan Guy Ritchie’nin 2015 tarihli 'The Man from U.N.C.L.E.' adlı casusluk filminde de Henry Cavill başroldeydi.