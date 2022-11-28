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    Herakleia Antik Kenti'nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı

    Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Herakleia Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda Menteşe Beyliği dönemi yapılarına rastlandı.
    • 28.11.2022 - 09:31
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    Herakleia Antik Kenti'nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı

    Kapıkırı Mahallesi'nde yer alan Herakleia Antik Kenti'nde, Endymion Kutsal Alanı ile Göl Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı, önemli bilgilere ulaşıldı.

    Antik dönemde bir liman kenti olan Herakleia'nın zaman içinde körfezin ağzının kapanmasıyla oluşan Bafa Gölü'nün kenarında yer aldığını belirten Büyüközer, elde edilen bulguların antik kent hakkındaki genel görüşleri ve bilinenleri değiştirmeye başladığını, 13. yüzyılda Türklerin bu bölgeye gelmesiyle antik kentin terk edildiğini dile getirdi.

    Herakleia Antik Kenti nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı #1

    Herakleia Antik Kenti nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı #2

    Herakleia Antik Kenti nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı #3

    Buluntular Menteşe Beyliği ve Erken Osman dönemi ağırlıklı

    Göl Kalesi'nde kazı çalışmalarını tamamlayarak konservasyon çalışmalarına başlamak istediklerini aktaran kazı başkanı Zeliha Gider Büyüközer, "Göl Kalesi'nde yaptığımız kazılarda elde ettiğimiz en önemli verilerden birisi kalenin beylikler döneminde Menteşe Beyliği tarafından 15. yüzyılda kullanıldığı yönünde. Elde ettiğimiz buluntuların birçoğu da Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi ağırlıklı. Menteşe Beyliği kurulduktan sonra bu kaleyi de kullanmaya başlamış. Kazı çalışmalarında kalenin içinde küçük mekanların inşa edildiğini tespit ettik. Çıkan buluntulardan, bu mekanlardan birisinin demir atölyesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz" dedi.

    Herakleia Antik Kenti nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı #4

    Herakleia Antik Kenti nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı #5

    İyi korunmuş mekanlar

    Bu yıl kentte Göl Kalesi'nin güneyinde yer alan Helenistik Kule'de de çalışma yürüttüklerini anlatan Büyüközer, buranın Helenistik dönemde inşa edilen kent surunun başlangıcını oluşturduğunu, iyi korunmuş mekanlar içinde yapılan kazı çalışmalarında önemli arkeolojik veriler elde edildiğini bildirdi.

    Herakleia Antik Kenti nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı #6

    Herakleia Antik Kenti nde Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıktı #7

    Bulunan iskeletler, Herakleia'nın son sakinlerine ait olabilir

    AA'da yer alan habere göre; Büyüközer, Güney Hellenistik Kule'de ayrıca Herakleia'nın son sakinlerine ait olabilecek 8 iskelet açığa çıktığını, bu iskeletlerin kentin antropolojik çalışmaları açısından oldukça önem arz ettiğini söyledi.


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