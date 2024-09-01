İadesi sağlanan 6 bin 500 yıllık tarihi eser, Çanakkale'de sergileniyor Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD'deki kaçakçılık savcısıyla beraber yürütülen çalışmalar sonucunda geçen yıl iadesi sağlanan 6 bin 500 yıllık tarihi eser, Çanakkale'deki festivalde ziyarete açıldı.

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AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl 6 bin 500 yıllık tarihi eserin ABD'den iadesi sağlanmıştı.

Tarihi eser, şimdi Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Troya Müzesi'nde törenle ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, törendeki konuşmasında, Milattan Önce (MÖ) 4500 yılına ait, Orta Kalkolitik dönem mermer Kilya tipi idolün geçen yıl Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un lansmanını yaptığı eserlerden birisi olduğunu söyledi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele çalışmasını ABD'deki kaçakçılık savcısıyla beraber yürüttüğünü belirten Mumcu, şu bilgileri kaydetti:

Bakanlığımızın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesinin ülkemize, tekrar ana yurduna geri kazandırdığı eserimizin açılışında onun örtüsünü hep birlikte açacağız. Sayın Bakan'ımızın görev aldığı yıllar içerisinde yurt dışından birçok eseri getirme fırsatı bulduk. Kaçakçılık konusunda çalışan genel müdürlüğümüze ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"VATANA GERİ DÖNEN ESERİ SERGİLEMEK MUTLULUK VERİCİ"

Tabii vatanına geri dönen eserlerimizi sergilemek, kültürel mirasımızı, coğrafyamızda yaşam sürmüş tüm medeniyetlere ait eserlerimizi tekrar buraya getirmek bizi son derece mutlu ediyor.

"KANUNLARDAN KAÇIŞ YOK"

Kaçakçılıkla Mücadele Dairesinde görevli arkeolog Funda Kumru Koşar da Türkiye'nin kültür varlıklarını ait olduğu topraklardan koparmaya çalışanların kaçışının olmadığını dile getirdi. Bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda "Bu ülkenin kanunlarından kaçış yok." dediklerini anlatan Koşar, şöyle konuştu:

Bu sergiyle bu alandaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Serginin 4'üncüsünü burada düzenliyoruz. Sayın Bakan'ımızın da desteğiyle bu sergide Troya'dan yurt dışına kaçırılmış ve tekrar topraklarına kazandırılmış kültür varlıklarıyla, kolluk kuvvetlerimizin başarılı operasyonlarıyla Çanakkale bölgesinde ele geçirilen kültür varlıklarını göreceksiniz.

BİR BAĞIŞÇIYA TABLET HEDİYE EDİLDİ

Çıplak köyünde mayıs ayında bisikletiyle gezdiği sırada yolda bulduğu Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikkeyi müzeye bağışlayan Onur Özcan Çimen'e, Bakan Yardımcısı Mumcu tarafından tablet bilgisayar hediye edildi.

Program kapsamında "Mülteci Aeneas: Mitlerden Günümüze Göçün İzleri" konulu sergi de gezildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)