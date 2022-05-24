IMDb en iyi 10 korku filmini sıraladı

IMDb tüm zamanların en yüksek puan alan korku filmlerini, sinema severler için listeledi.

Korku filmleri kategorisi, neredeyse her yaştan izleyici kitlesine sahip.

Konuları ve insanlarda uyandırdığı hisleri birbirinden çok farklı olan korku filmleri listesi ise oldukça zengin.

IMDb, son zamanlarda popülerliği artan korku temalı filmleri sıraladığı listesini güncelledi.

Buna göre tüm zamanların favori korku filmleri listesinde 10 yapım yer aldı.

İşte en iyi korku filmleri...

10. Rosemary'nin Bebeği (1968) 8,0

Rüyasında şeytani bir varlık tarafından tecavüze uğradığını gören kadın gerçek hayatında da hamile kaldığında komşuların gizemi giderek artacaktır.

Ira Levin'in kült romanından Roman Polanski tarafından sinemaya uyarlanan film korku-gerilim sinemasının en başarılı örneklerinden biridir.

9. The Blue Elephant (2014) 8,0

Dr. Yehia, önemli bir psikiyatri doktorudur ve ağır suçluların terapisi ile ilgilenmektedir. Bir gün yakın arkadaşı Sherif'i karşısında görür. Birinci dereceden cinayetle suçlanan Sherif, akıl ve ruh sağlığının değerlendirilmesi için kendisine getirilmiştir.

8. Şeytan Ruhlu İnsanlar (1955) 8,1

Şeytan Ruhlu İnsanlar, kusursuz bir cinayet planı yapan iki kadının hikayesini anlatıyor.

7. Şeytan (1973) 8,1

Yeni filminin çekimleri sırasında 12 yaşındaki kızı Regan'ın tuhaf eylemler sergilemeye başladığını fark eden aktris Chris MacNeil, kızını doktora götürür. Doktorlar beyninde geçici bir hasar olabileceğini söyleseler de bu vaka daha önce rastlanmamış türdendir.

6. The Thing (1982) 8,2

Şey, John Campbell'ın kısa öyküsünden uyarlanmıştır. Kuzey kutbunun buz tutmuş topraklarında bir kurdun peşinden koşan Norveçli bilim insanları Amerikan Antartik araştırma üssüne kadar gelmişler fakat burada esrarengiz bir şekilde can vermişlerdir.

5. Demon Slayer: Mugen Treni (2020) 8,2

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Treni, ailesi acımasızca öldürüldükten sonra iblis avcısı olan Tanjiro Kamado'nun hikayesini anlatıyor.

4. Tumbbad (2018) 8,2

1920'li yıllarda Tumbbad'de geçmekte olan mitolojik hikaye, tapınılmaması gereken bir tanrıça olan "Hastar"'ın ilk çocuğu için tapınak inşaa eden bir ailenin üç neslinin de lanetlenmesi etrafında dönmektedir.

3. Cinnet (1980) 8,4

Cinnet, yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

2. Sapık (1960) 8,5

Sapık, yönetmen Alfred Hitchcock’un başyapıtı olarak kabul edilir. Marion Crane’e patronuyla iş yapan zengin bir adam para emanet eder ve ardından Marion yola koyulur.

1. Yaratık (1979) 8,5

Yaratık, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini anlatıyor.