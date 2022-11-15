İngiltere'de yarım asırlık bilet 12 bin sterline alıcı bekliyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bonhams Müzayede Evi, Willy Wonka The Chocolate Factory filmi için 51 yıl önce satılan altın bileti satışa sundu. Bilet 12 bin sterline alıcı bekliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bonhams Müzayede Evi'nde Rock, Pop & Film Sale Photocall etkinliğinde 8 bin ile 12 bin sterline satılması beklenen 'Willy Wonka & The Chocolate Factory' filmi için satılan altın bileti(1971) satışa çıkardı.



Etkinlikte ayrıca Led Zeppelin konser posteri de görücüye çıktı. Posterin 30 bin ile 40 bin sterlin aralığında satılması bekleniyor.





Gitar da açık attırmada

AA'da yer alan habere göre; etkinlikte 'A Moon Shaped Pool' albümünün yapımında kullanılan ve tahmini 5 bin ile 7 bin sterlin aralığında satılması beklenen Radiohead Ed O'Brien's 'No.3' White Fender Stratocaster gitar da yer aldı.