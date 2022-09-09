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    İran'nın Bob Dylan'ı olarak bilinen Mohsen Namjoo, Türkiye'de beş konser verecek

    İran'ın Bob Dylan'ı olarak adlandırılan ünlü sanatçı Mohsen Namjoo, orkestrasıyla 5 konserlik turne için aralık ayında Türkiye'ye gelecek.
    • 09.09.2022 - 15:01
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    İran'nın Bob Dylan'ı olarak bilinen Mohsen Namjoo, Türkiye'de beş konser verecek

    Acem-blues türünün kurucusu gösterilen, rock ve cazı geleneksel İran müziği ile harmanlayan İranlı sanatçı, Epifoni organizasyonu ile ilk olarak 2 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak.

    Namjoo, daha sonra 3 Aralık Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 7 Aralık Ankara Congresium'da, 8 Aralık Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve son olarak 10 Aralık'ta Van Nur Tatar Spor Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak.

    Tiyatro ve müzik eğitimi aldı

    AA'da yer alan habere göre; İran'da doğup, büyüyen fakat şu anda New York'ta yaşayan sanatçı, Tahran Üniversitesinde Alireza Mashayekhi ve Azin Movahed gibi usta müzisyenler ve eğitimcilerden tiyatro ve müzik eğitimi aldı.

    İran nın Bob Dylan ı olarak bilinen Mohsen Namjoo, Türkiye de beş konser verecek #1

    İki kitap yazdı

    Stanford Üniversitesinde müzik profesörü olarak da çalışmalarına devam eden Namjoo, şimdiye kadar 17 albüm çıkardı. Bugüne kadar iki kitap da kaleme alan sanatçı, 2022-2023 döneminde 4 yeni albüm yayınlamayı planlıyor.


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