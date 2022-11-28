İskender Pala'nın 13 romanı resimlere esin kaynağı oldu

Yazar İskender Pala'nın 13 romanından esinlenilerek, 13 sanatçı tarafından hazırlanan Kelimeler ve Renkler resim sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala da kitaplarının ressamlar tarafından resmedilirse, nasıl bir şey çıkacağını yıllardır merak ettiğini söyledi. Sergi Üsküdar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pala; "Uzun yıllar minyatürlerle divanların birlikte olduğu eserleri düşünüp dururdum. Acaba söz mü daha önemliydi yoksa nakış mı? Çünkü bir mesnevinin içerisinde, şairin söylediği bir anlatım aynı sayfada resim çizilerek nakşedilmesi zihnimde şöyle düşündürüyordu, şairin anlattıklarını anlamayan için bir de resme bakılsın. Bu düşünceler beni böyle bir sergiye götürdü" dedi.

"Hepsine teşekkür ediyorum"

Kendi kitaplarının tasarımında kırmızı renginin ağırlıklı olduğunu fark ettiklerini aktaran Pala, "Küratörümüz Murat Kurt ile bu konuları konuşurken, kendisi çok değerli ressam dostları olduğunu ifade ederek, böyle bir sergiyi birlikte yapmayı teklif etti. Ressam dostlarımıza eserleri gönderdik ve hiçbir yönlendirme olmaması adına başka bir şey söylemedik. Benim hayallerimin bile aşan bir renk hayali gördüm, 'Kelimeler ve Renkler' böyle oluştu hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

















2 Ocak'a kadar açık

AA'da yer alan habere göre; İskender Pala'nın 13 romanındaki kelimelerin, renklerin diliyle anlatan eserlerden oluşan sergi, 2 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.