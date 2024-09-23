İspanyol şarkıcı Concha Buika'dan Harbiye'de hayranlarına unutulmaz gece Grammy Ödüllü İspanyol şarkıcı Concha Buika, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Ödüllü sanatçı hayranlarına sevilen parçalarını seslendirdi.

AA

Sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Concha Buika, aralarında No Habra Nadie En El Mundo, La falsa moneda ve Mi nina Lola isimli eserlerin de olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Başarılı sanatçı konser sırasında seyircilerle sohbet etti ve yorumladığı şarkıların hikayelerini anlattı.

"BURADA KENDİMİ ÖZEL HİSSEDİYORUM"

İstanbul'da sevdiği birçok şey olduğunu dile getiren İspanyol sanatçı, "Burada kendimi çok güzel hissediyorum ve aslında buraya yerleşmek de istiyorum. Bu konuda ciddiyim. Müzisyenlerinizi çok beğeniyorum. Keşke onlar gibi vokal yapabilsem" dedi.

KONSERLERİ DEVAM EDECEK

Buika, bir dahaki İstanbul konserinde ise Türkçe bir şarkı söyleme sözü verdi. Besteci, söz yazarı ve yorumcu Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

Sanatçı, Türkiye turnesi kapsamında yarın Ankara Bilkent Odeon'da, 25 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 Eylül'de Antalya Açıkhava'da, 28 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)