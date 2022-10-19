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    İsrailli sanatçı Mark Eliyahu'dan İstanbul konseri

    Mark Eliyahu, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı.
    • 19.10.2022 - 09:42
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    İsrailli sanatçı Mark Eliyahu'dan İstanbul konseri

    Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan ünlü besteci ve kamança ustası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

    Konsere gelenleri "İyi akşamlar, burada olduğum için çok mutluyum." diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

    "Benim için büyük onur"

    AA'da yer alan habere göre; akıl hocası ve ilham kaynağının babası olduğuna değinen Eliyahu, "Küçük bir çocukken müzik yapmak için beni özel bir yere götürmüştü. Şimdi orada bestelediği müziği sizler için çalacak. Besteci, müzikolog ve tar üstadı babam Piris Eliyahu ile birlikte çalmak benim için büyük bir onur" diye konuştu.

    İsrailli sanatçı Mark Eliyahu dan İstanbul konseri #1

    Solo performans

    Konserde ayrıca usta müzisyenin babası Piris Eliyahu da oğluna eşlik eden orkestrada yer aldı. Piris Eliyahu, konser sırasında tarıyla solo bir performans da sergiledi.


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