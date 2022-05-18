İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyanın sayılı müzeleri arasında

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin koleksiyonlarında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki medeniyetlere ait bir milyonu aşkın eser yer alıyor.

Her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından "Uluslararası Müzeler Günü" olarak kabul edilen mayıs ayının 18. gününden başlayarak bir hafta boyunca "Müzeler Haftası" olarak kutlanıyor.

Türkiye'nin tüm bölgeleri ve özellikle "Medeniyetlerin Beşiği" olarak tanımlanan Anadolu, binlerce yıllık tarihi ile zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Bu kültürel mirasa ait eserlerin görülebileceği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişi ziyaret ediyor.

Çinili Köşk Müzesi

AA'ya göre, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, "Arkeoloji Müzesi", "Eski Şark Eserleri Müzesi" ve "Çinili Köşk Müzesi" olmak üzere üç ana birimden oluşuyor. Türkiye'nin ilk müzesi olma özelliğini de taşıyan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin koleksiyonlarında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki medeniyetlere ait bir milyonu aşkın eser yer alıyor.

869'da "Müze-i Hümayun" kuruldu

Osmanlı'da tarihi eser toplama merakının izleri Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzansa da müzeciliğin kurumsal olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin 1869 yılında "Müze-i Hümayun" yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk geliyor.

Aya İrini Kilisesi'nde o güne kadar toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze-i Hümayun, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temelini oluşturuyor. Dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa'nın müze ile yakından ilgilenerek, müzeye eser kazandırmak için kişisel çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Kadim bir tarih

Maarif Nazırı Ahmed Vefik Paşa da 1872'de bir dönem kaldırılmış olan Müze-i Hümayun'a, Alman Dr. Phillip Anton Dethier'i müdür olarak atayarak tekrar kurdu. Dr. Dethier'in yaptığı çalışmalar sonucunda Aya İrini Kilisesi'ndeki mekan yetersiz kaldı ve yeni bir binanın yapılması gündeme geldi.

Restore edildi

Maddi imkansızlıklardan dolayı yeni bir bina yapılamamışsa da o dönem, Fatih Sultan Mehmet'in yazlık köşk olarak inşa ettirdiği "Çinili Köşk" restore edilerek, 1880 yılında müzeye dönüştürüldü.