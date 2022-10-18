Petrol
92.1
0.52%
Euro
18.2962
0.02%
Dolar
18.5882
0.04%
Altın
988.58
0.19%
Borsa
3901
1.38%
Bitcoin
368.563
1.67%
BTXN Coin
9.48
3.94%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Antik Gelecekler sergisi

    Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Ancient Futures (Antik Gelecekler) sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sanatseverlerle buluştu.
    • 18.10.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Antik Gelecekler sergisi

    Açılışta xtopia'nın Her Şey Zamana Ait şiir enstalasyonu İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki Arkeoloji Müzesi binasının cephesinde izlenime sunuldu. Açılışta ayrıca arkeoloji ve mitolojiden esinlenerek, Arkeoloji Müzesi'nin cephesinde mapping gösterisi gerçekleştirildi.

    İstanbul Arkeoloji Müzeleri nde Antik Gelecekler sergisi #1

    30 Ekim son tarih

    AA'da yer alan habere göre; geçmiş zaman ve kültürel mirastan ilhamla hazırlanan, 27 eserin yer aldığı sergi, müze içerisinde konumlandırılan dijital ekranlar ve VR deneyim alanlarıyla 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.


    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum
    İç Haber

    Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum

    'Hayat pahalılığının en büyük sebebi PKK'
    Gündem

    'Hayat pahalılığının en büyük sebebi PKK'

    Görüş Bildir