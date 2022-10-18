İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Antik Gelecekler sergisi

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Ancient Futures (Antik Gelecekler) sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışta xtopia'nın Her Şey Zamana Ait şiir enstalasyonu İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki Arkeoloji Müzesi binasının cephesinde izlenime sunuldu. Açılışta ayrıca arkeoloji ve mitolojiden esinlenerek, Arkeoloji Müzesi'nin cephesinde mapping gösterisi gerçekleştirildi.

30 Ekim son tarih

AA'da yer alan habere göre; geçmiş zaman ve kültürel mirastan ilhamla hazırlanan, 27 eserin yer aldığı sergi, müze içerisinde konumlandırılan dijital ekranlar ve VR deneyim alanlarıyla 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.