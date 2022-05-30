İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ilk günde 3 bin kişi ziyaret etti

İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ilk günde 3 bin kişi ziyaret etti

Osmanlı Dönemi'nde kurulan Türkiye'nin ilk müzesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yeni teşhir ve tanzim çalışmalarından sonra kapalı olan bölümlerin de açılmasıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Bir yanı Gülhane Parkı'na, diğer bir yanı da Topkapı Sarayı'na bakan, Tarihi Yarımada'nın en güzide noktalarından birinde bulunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, içinde değişik coğrafyalara ait barındırdığı çok sayıda eserle binlerce yıl öncesine ışık tutuyor. Bahçesindeki büyük ağaçların arasında tarihi eserlerin yerleştirildiği alanda bulunan müze, tarihin sessiz anılarını ziyaretçilerin hafızalarında canlandırıyor.

Paleolitik dönemden başlayarak bugüne kadar birçok nadide eseri barındıran müzede çeşitli kültürlere ait tarihi eserler, dünyanın bir çok noktasından gelen ziyaretçilerle buluşuyor.

Ziyaretçilerin dikkatini çeken müze

AA'da yer alan habere göre, müzede özellikle İskender Lahdi başta olmak üzere, dünyanın en büyük lahdi olarak bilinen ve milattan sonra 3. yüzyıl ortası döneme ait Sidamara Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Lykia Lahdi gibi nadide eserlerin yanında, Büyük İskender Heykeli, Nehir Tanrısı heykeli, Aslan Heykelleri ve Medusa Başlı Madalyon ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.