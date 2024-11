İstanbul bu hafta birçok etkinliğe sahne olacak

AA

Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu 9 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Alp Tuğhan Taş'ın yazıp, yönettiği yeni eser İkinci Perdenin Başı, 30 Ekim-2 Kasım'da Müze Gazhane Meydan Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmen Engin Alkan'ın William Shakespeare'in "Hamlet" eserini farklı yorumladığı aynı adlı eser Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Tartuffe" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 1930-1940'lı yılların İstanbul'unu zengin tasvirlerle sunan "Fosforlu Cevriye" Ümraniye Sahnesi'nde, "Hayat Der Gülümserim" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, Anton Çehov'un tek perdelik kısa oyunlarından oluşan "Kuğunun Şarkısı" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 30 Ekim-2 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu'nun rol aldığı "Zehir" oyunu da 2 Kasım'da Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" oyunu 31 Ekim'de, Tiago Rodrigues'in yazıp yönettiği "Hekabe, Hekabe Değil" oyunu da 2-3 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

DEVLET TİYATROLARI OYUNLARI

İstanbul Devlet Tiyatrolarında 29 Ekim-3 Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)" ile Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Eyvah Nadir" oyunları, 29 Ekim- 2 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Babamın Kelimeleriyle", Üsküdar Stüdyo Sahne'de de "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" eserleri izlenebilecek.

"Gişe" oyunu 31 Ekim-3 Kasım'da Garibaldi Sahnesi'nde, çocuk oyunu "Çöp Canavarı" da 30 Ekim'de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

GÖSTERİLER SÖYLEŞİLER

Japonların 400 yıllık hikaye anlatma geleneği Rakugo, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümüne özel Atlas 1948 Sineması'nda sergilenecek. The Japan Foundation ve Komedi Kulüp iş birliğinde düzenlenen "Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi", 3 Kasım'da izlenebilecek. Sarp Apak'ın moderatörlüğündeki etkinlikte ayrıca, uzman isimlerin katılacağı özel bir söyleşi de yapılacak.

Teatro Rudius'un, müzikler ve şarkılarla örülü, nostaljik bir yolculuk sunan yeni oyunu "Bayanlar Baylar Dario Moreno", 2 Kasım'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde sergilenecek.

Kosta Kortidis'in yazıp, yönettiği ve başrol oynadığı eser, ünlü Türk müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno'nun İzmir'den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu, gerçekle kurguyu harmanlayarak sahneye taşıyor.

Topkapı Üniversitesi ev sahipliğinde tiyatro ve sinema kulübü katkılarıyla 30 Ekim'de "Komşu Sinema İran" programı gerçekleştirilecek. Programda İran filmlerinden örnekler gösterilecek. Film eleştirmeni, belgesel yönetmeni ve yapımcısı Aref Mohammadi, yönetmen Mohsen Rabiei ile oyuncu ve akademisyen Abdül Süsler, Tülay Türken moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide konuşma yapacak.

KONSERLER

Alternatif ve güncel müziğin sevilen isimlerini konuk eden Salon İKSV, 31 Ekim'de şarkıcı Naika'yı, 1 ve 2 Kasım'da ise klasik Fransız hitlerini yeniden yorumlayan müzik kolektifi Bon Entendeur'ü ağırlayacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) "çok sesli festival" mottosu ile bu yıl 2-3 Kasım'da 8.sini gerçekleştireceği "MIX Festival presented by %100 Müzik", 2 gün boyunca elektronikten indie'ye, rap'ten dans müziğine kadar sevilen isimleri dinleyicilerle bir araya getirecek.

Festivalde 2 Kasım'da Bedük, Hissikablelvuku, Timuçin Coşkun, Superbebek, Monday In Neptune, Temples, Milky Chance, Digitalism, Σtella, Yin Yin, Catching File ve Non, 3 Kasım'da Altın Gün, Cem Yıldız, Can Temiz, Orhan Tanrıver, Starsailor, Trentemoller, Balthvs, Lucky Love, Local Natives, Cisetta ve Jamie S sahne alacak.

TÜRKİYE'DE İLK KONSER

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR), 30 Ekim'de genç kuşağın önde gelen yaylı dörtlüleri arasında sayılan Goldmund Quartet, Türkiye'deki ilk konserini verecek.

Besteci, piyanist Ali Perret ve tenor saksafon sanatçısı Ricky Ford, 1 Kasım'da orkestralarıyla birlikte hem özgün bestelerini seslendirecek hem de "Big Band"leriyle bir araya gelerek, sahnede benzersiz bir etkileşim ve müzikal atışma sunacak.

CRR, 2 Kasım'da dünyanın saygın nefesli topluluklarından Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'nı ağırlayacak. Çocuklara özel klasik müzik topluluğu KidConcerts ise 3 Kasım'da minik sanatseverlerle buluşacak.