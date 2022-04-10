İstanbul Film Festivali sinemaseverleri bekliyor

İstanbul Film Festivali, 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla iki yılın ardından sinema salonlarına dönen festivalde, 12 gün boyunca, dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu bir seçki izleyiciye sunulacak.

Festivalde, 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak sohbetler, konser ve özel etkinliklere de festival programında yer verildi.

Son tarih 19 Nisan

Tüm panel ve söyleşilerin halka açık ve ücretsiz gerçekleşeceği festival 19 Nisan'a kadar devam edecek.