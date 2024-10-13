İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sergileri 200 bin kişi ziyaret etti

Haber Merkezi

Her yıl düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Kültür Yolu Festivalleri hız kesmeden devam ediyor. şu sıralar Diyarbakır'da devam eden festivale katılımlar oldukça yoğun.

28 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında yapılan festivale binlerce kişi katıldı. 9 gün süren festivale ziyaretçileri sergilere büyük önem verdi.

Buna göre dokuz günde 200 bin kişi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanat galerilerini ziyaret etti.

FRİDA KAHLO GÜNLÜKLERİ SERGİSİ

Grand Pera’daki Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi 48 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sadece İstanbul’daki sergileri dokuz günde 200 bin kişi gezerken üç büyük sahnede düzenlenen konserlere günlük 50-60 bin sanatsever katıldı.

SERGİLERE AKIN

İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven, Andy Warhol’un Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu, Refik Anadol’un yeni projesi Yeryüzü Rüyaları: Anadolu sergileri ile konserler en çok katılım olan alanlar oldu.