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İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi
- 01.12.2022 - 09:24
Düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi. Tiyatro Yerli Yerinde sloganıyla gerçekleştirilen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yapımları sundu.
Festivalde 20 yapım sahnelerde, 3 yapım ise perdeden izleyicilerle buluşurken ayrıca halka açık yan etkinlikler de düzenlendi
23 oyun sahnelendi
Festival kapsamında gerçekleştirilen toplam 23 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 35 gösterim ve 6 ücretsiz yan etkinliği toplam 25 bine yakın kişi izledi.
Yoğun ilgi gösterildi
Festivalin gösterileri %90 doluluk oranıyla gerçekleşti. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde 10 TL’den satışa çıkan öğrenci biletleri ise saatler içinde tükendi.