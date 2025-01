İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

AA

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 14-18 Ocak'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de Yüzyıllık Destan: Bayrak, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de Just a Story For The Interested, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde Rumuz Goncagül, Üsküdar Stüdyo Sahne'de Çarpışma ve Kozyatağı Kültür Merkezi'nde Hamlet oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 15-18 Ocak'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Hamlet, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Tartuffe, Müze Gazhane Meydan Sahne'de Çingene Boksör, Ümraniye Sahnesi'nde Bir Halk Düşmanı, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde İfigenya", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Gadot Geldi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ise Gök Kubbe oyunları tiyatro severlerle buluşacak.

ÜÇ TUNÇ TAS...

Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansı ve Yılmaz Erdoğan'ın güçlü kaleminden doğan "Aydınlıkevler" oyunu, 2025 yılında da sahnelenmeye devam ediyor. Üç sezondur kapalı gişe oynayan oyun, 18 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gösterilecek.

Kadınlar ve erkekler arasındaki hikayeyi eğlenceli bir üslupla ele alan Üç Tunç Tas oyunu, 18 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nde sahnelenecek.

AKM'DE FİLM VE GÖSTERİLER

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 15 ve 16 Ocak'ta Fındıkkıran bale gösterisi, 15 Ocak'ta Timsah Ateşi, 16 Ocak'ta Veda tiyatro oyunları beğeniye sunulacak. 14-16 Ocak'ta Mukadderat ve Bir Salyangozun Anıları, 17-19 Ocak'ta ise Mustafa filmi gösterilecek.

Anadolu Ateşi de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 19 Ocak'ta Troya gösterisi ile sanatseverlerle buluşacak. AKM'de ayrıca "2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali" kapsamında konserler, atölyeler, söyleşiler ve ustalık sınıfları ziyaretçilere sunulacak.

AKM'de bugün Salute To Vienna - Yeni Yıl Konseri ve Rumeli Ezgileri Konseri, 18 Ocak'ta Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Kültürler Arası Köprü, 19 Ocak'ta Yeni Yıl Konseri verilecek.

KONSERLER

Selçuk Yöntem'in yorumuyla seslendirdiği şiirler, caz müziğinin ritmiyle birleşerek dinleyenlere farklı bir deneyim sunuyor. Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı, 21 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cengiz Kurtoğlu 17 Ocak'ta Mask Beach'te dinleyicilerle buluşacak. Haluk Levent 17 Ocak'ta Jolly Joker Atakent Tema'da konser verecek.

Holly Stone Beyoğlu Fitaş Sahnesi'nde 17 Ocak'ta Emre Fel sahne alacak. Yüksek Sadakat 18 Ocak'ta Blind İstanbul'da konser verecek.

SERGİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde ve Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Atlar da Kaderle Koşarlar sergisi, Rami Kütüphanesi Salon F1'de 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Retrospektif resim sergisi Sanatla Büyümek, Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in Kayıp Alfabe adlı yeni sergisi, 17 Ocak'ta Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Ege Subaşı, Deniz Varlı ve Damla Yalçın'ın eserlerinin yer aldığı Pembe Bulutların Üstünde sergisi, Chi Art Gallery'de görülebiliyor.

Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi Verwegenheit, Tarhan Han'da sanatseverlere sunuluyor.

Pendik Halk Eğitimi Merkezi çini atölyesi gruplarının iki yıllık çalışması neticesinde hazırlanan Hasbahçenin Çinileri sergisi Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Albayrak Hat Takvimi Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak" Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 27 Ocak'a kadar izleyiciye sunuluyor.