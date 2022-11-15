İstanbul'da geleneksel film günleri başladı

Geleneksel Sanatlar Derneğince düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Film Günleri" Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sinemasında başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Programı kapsamında desteklenen etkinlikle, geleneksel sanatlar ve zanaatlar konulu filmlerin bir çatı altında toplanarak daha önce örneği olmayan bir film envanteri oluşturmak amaçlanıyor.

Dünyanın pek çok farklı bölgesinden kültürel zenginliklerin kanıtı, geleneksel sanat türlerini konu almış ya da bunlardan esinlenmiş kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmler, söyleşi ve atölyeler eşliğinde meraklılarıyla buluşuyor.

yer alan filmler

AA'da yer alan habere göre; etkinlik programında, Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken", "Nokta", "Gölgeler ve Suretler", Murat Pay’ın "Dilsiz", Faris Kermani’nin "Hidden Art of Islam" filmleri yer alıyor.