İstanbulluları bu hafta bekleyen sanat etkinlikleri

İstanbul bu hafta da bir dizi sanat etkinliğine sahne olacak. Müze gezisinden, tiyatroya varan pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor.
İşte bugün başlayıp bir hafta boyunca sürecek olan etkinlikler...
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 9-12 Eylül’de Özlem Çıngırlar’ın yönetmenliğini üstlendiği Kayıtsız filmi, sinemaseverlerle buluşacak. AKM'de ayrıca 14-15 Eylül'de çocuklara özel atölyelerle çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak.
İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bugün Diktat oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izleyiciye sunulacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Melike Şahin, yarın Emir Can İğrek, 13 Eylül’de Murat Karahan, 14 Eylül’de ise Emre Fel sahne alacak.
SERGİLER
Lübnanlı sanatçı Rouf Rifai'nin hazırladığı resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.
Yapı Kredinin 80. yıl etkinlikleri kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde gerçekleşecek Yeryüzü Halleri sergisi, Yapı Kredi Galeri'de izleyicilere sunuluyor. Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan Dünyalar Arasında (Between Worlds) sergisi, İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşuyor.
MAHZEN-İ ESRAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Galata/Kuledibi Mevlevihanesi'nin mahzenindeki hat levhası, tespih, tombak, kavukluk ve levha gibi eserlerin sergilendiği Mahzen-i Esrar sergisi, ziyaretçilerini bekliyor.
İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda görülebiliyor.
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