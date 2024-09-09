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İstanbulluları bu hafta bekleyen sanat etkinlikleri

İstanbulluları bu hafta bekleyen sanat etkinlikleri İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.