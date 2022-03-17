İtalyan sanatçı Rovero, kedili İstanbul'u resmetti

İtalyan çizer Pierpaolo Rovero, "Kedilerin güzel şeyler için harika sezgileri vardır. Bu yüzden İstanbul'u evleri olarak seçmişler" dedi.

İtalyan çizer Pierpaolo Rovero, adını John Lennon'ın Imagine şarkısından aldığı sanat projesinde, dünyanın farklı şehirlerinden günlük hayat manzaralarına yer veriyor. Dünyadaki çeşitli şehirleri illüstrasyon tekniğiyle çizen sanatçının koleksiyonunda, İstanbul, Şikago, Sana, Moskova, Milan, New York, Tokyo, Kabil, Roma, Tel Aviv, Los Angeles, Beyrut gibi şehirler yer alıyor.

Henüz 18 yaşında Disney'de çizer olarak göreve başlayan Rovero, seyahatlerin kısıtlandığı salgın döneminde geliştirdiği projesini, İstanbul'u ve İstanbul kedilerinden ilham aldığı "İstanbul Kedileri Sever" başlıklı eserini anlattı.

Pierpaolo Rovero, karantinanın yoğunlaştığı dönemde projesine başladığını belirterek, çizimlerini, resmettiği şehrin sakinlerinden aldığı yönlendirmelerle oluşturduğunu aktardı.

"ZOR ZAMANLAR YAŞIYORUZ"

'Imagine' projesinin insanların ilgisi sayesinde büyüdüğüne dikkati çeken Rovero, "Hala seyahat etmenin zor olduğu, zor zamanlar yaşıyoruz. Ben de hayal gücümle seyahat etmeye, dünyanın belli başlı şehirlerini gezmeye karar verdim. Bu zor dönemde herkesin benzer durumlar yaşadığını, umutları, korkuları ve arzuları paylaştığını söylemek isteri." dedi.

"BİZİM İÇİN İSTANBUL ÖZEL BİR ŞEHİR"

"Birçok insan bana fotoğraf, referanslar ve yaşadıkları şehirler hakkında öneriler gönderdi. İstanbul'dan da pek çok kişi Instagram üzerinden seyahatime katıldı ve şehirlerini çizmemi istedi. On yıl kadar önce, kız arkadaşım Isabelle ile İstanbul'a romantik bir gezi düzenlemiştik ve şimdi evliyiz. Bu yüzden İstanbul bizim için özel bir şehir. İstanbul'u çizmeye karar verdiğimde, aklıma beni aşık eden ışıklar ve renkler geldi. İstanbul'u dolaşıp bir deftere eskizler yapmıştım. Bu arada Isabelle de fotoğraf çekiyordu. Ben pencereler, çatılar ve martılara odaklanmıştım, Isabelle ise kedileri fotoğraflıyordu. İkimizin yaklaşımını birleştirerek böyle bir çizim yaptım."