İzmir'de, Avrupa'dan 400 yıl önce gelen yemek takımları bulundu

İzmir'deki Antik Smyrna Agorası kazılarında, 17 ila 19. yüzyıllar arasında Osmanlı sofralarında kullanılmış, Avrupa'dan getirilen seramik tabak ve fincanlar bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Smyrna Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarının son buluntuları, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'dan getirilmiş tarihi yemek takımları oldu.

Kazı heyeti başkanlığını yürüten İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, alandaki arkeolojik çalışmalarda Helenistik Dönem'den Cumhuriyet'in kuruluşuna kadarki süreci kapsayan önemli buluntulara ulaştıklarını söyledi.

"Çok sayıda objeye ulaşıyoruz"

Smyrna'daki kültürel mirasın sadece Antik Çağ'a ışık tutmadığını, Osmanlı döneminden de eserlere ulaştıklarını anlatan Ersoy, "Bu objeler içinde 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar İzmir Limanı'na ulaşmış Avrupa seramikleri de yer alıyor. Son yıllarda İzmir'in her noktasında yaptığımız kazı çalışmalarında Osmanlı arkeolojisine dönük çok sayıda objeye ulaşıyoruz." dedi

Ersoy, Smyrna'daki seramik örnekleri sayesinde Osmanlı arkeolojisine ışık tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu ise Smyrna Agorası'nın, İzmir'in tarihi araştırmaları açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

"300 yıllık bir hayatın ürünleri"

AA'da yer alan habere göre; alanda Osmanlı dönemi seramiğinin yanı sıra Avrupa'dan ithal edilmiş objelere de ulaşıldığını dile getiren İpekçioğlu, "Bunlar, Agora yerleşkesinde yaklaşık 300 yıllık bir hayatın nasıl idame ettirildiğini, sofra kültürünün veya mutfak kültürünün nasıl olduğunu bize anlatan önemli buluntular arasında yer alıyor." diye konuştu.