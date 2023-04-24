İznik'te bulunan 8 bin yıllık ayak izi müzede koruma altına alındı UNESCO'ya aday dört medeniyete başkentlik yapmış İznik'te açılan arkeoloji müzesinde 8 bin yıllık ayak izi ilk defa sergilendi. Ayak izi korumaya alındı.

İHA

UNESCO Geçici Miras Listesi'nde bulunan ve bu yıl asıl listeye alınması heyecanla beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te bir ilk yaşandı. Birkaç ay önce hizmete sunulan ve mimari örneği ile dünyada iki önemli müzeden biri olan İznik Arkeoloji Müzesi'nde Yenişehir ilçesinde bulunan 8 bin yıllık ayak izi koruma altına alındı.

Arkeologlar tarihi bir alan olan Yenişehir’in barcın mevkiinde yaptığı incelemelerde yaklaşık milattan önce 6400’de birbirine bitişik dört evden oluşan bir yapıyı açığa çıkarmayı başardı. Evde ise mercimek tohumu deposu, kemik kaşıklar, insan hayvan figürleri ve taş baltalar bulundu.

İznik eski müze müdürü Taylan Sevil;

"8 bin yıllık ayak izi"