Jeremy Renner, hastaneden fotoğraf paylaştı

Geçirdiği ağır kaza sonucu tedavi altına alınan Renner, kendisini merak eden takipçilerine son durumunu gösterdi.

Amerikalı aktör Jeremy Renner, kar küreme aracı kazası sonrası kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Ailesi ve yakın çevresi, Renner'in durumunun "kritik ama stabil" olduğuna dair açıklamalar yaptı.

Hayranları için paylaştı: Dağınık haldeyim

51 yaşındaki ünlü oyuncu, merak içinde kalan hayranları için Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

18.6 milyon takipçisine seslenen Renner, paylaştığı fotoğrafa "Nazik sözleriniz için hepinize teşekkürler. Şu anda yazamayacak kadar dağınık haldeyim. Hepinize sevgiler yolluyorum." notunu düştü.

"Çabuk iyileş dostum"

Paylaşıma yapılan yorumlarda, "Çabuk iyileş dostum", "Seni seviyorum", "Acil şifalar dilerim. Senin için dua ediyorum" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Avenger yıldızı, Nevada'daki evinin civarında meydana gelen kazadan sonra, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından pazar günü helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyat edildi

Ailesi, Renner için, "Jeremy'nin göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçirdiğini ve bugün (2 Ocak) ameliyat olduğunu doğrulayabiliriz." demişti.

Renner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kar küreme aracını kullandığı anlara yer vermişti.

Yılbaşı gecesi kar fırtınasından sonra ailesini dışarı çıkarmak için Nevada'daki evinden yaklaşık 500 metre uzaktaki yolu temizliyordu.

Kazanın perde arkası

Jeremy Renner'in bir komşusuna göre, kar aracı, çok sayıda güvenlik özelliğine rağmen "yanlışlıkla" oyuncunun bacaklarından birinin üzerinden geçerek büyük kan kaybına yol açtı.

Polisten yapılan açıklamda, Renner'in kazaya karışan tek kişi olduğu belirtilerek, olayın soruşturulduğu kaydedildi.

Kar küreme aracı kullanan Jeremy Renner kaza geçirdi ViDEO