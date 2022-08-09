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    Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı

    Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, 17 yıl aradan sonra ziyaretçileriyle buluştu.
    • 09.08.2022 - 12:30
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    Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı

    Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlükler'in kullandığı, içerisinde çarşı, cami, zindan, su yolları kalıntılarıyla beğeni toplayan kalede, 3 etapta yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

    Nemrut Dağı tur güzergahında üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005 yılında güvenlik sebebiyle ziyarete kapatılmasının ardından yaklaşık 17 yıllık aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

    Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı #1

    Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı #2

    Yeni keşifler

    Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın turizmde saklı cennet olduğunu söyledi. Kentin yer üstü ve yer altında birçok turistik potansiyele sahip olduğunu belirten Çuhadar, "Henüz ortaya çıkaramadığımız ciddi kaynaklarımız var. Karakuş Tümülüsü bunlardan birisi. Perre Antik Kenti'ni son 3 yıldır kazıyoruz ve her kazıldığında bizi heyecanlandıran yeni keşifler çıkıyor" dedi.


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