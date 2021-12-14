Kanlar içinde bulundu! Yeşilçam’ın merhum yıldızı Belgin Doruk’un oğlundan acı haber...

Yeşilçam'ın Küçük Hanımefendisi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'da yaşadığı binada ölü bulundu.

Bursa'daki evinin önünde düşen Yeşilçam’ın yıldızı Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir sitenin apartman girişinde yaşandı.

KAPI ÖNÜNDE BULUNDU

Site sakinleri site sakinleri sabah evden çıktığı sırada daire kapısı önünde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin konuyla ilgili yaptığı çalışma sonucunda ölen kişinin 54 yaşındaki Aydın Birsel olduğunu belirlendi.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Düşünce başını yere vuran Aydın Birsel, burnundan kan geldiğini görünce 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri olay yerinde Aydın Birsel’e tedavi ettikten sonra hastaneye götürmek istedi. Ancak Birsel, hastaneye kendisinin iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.

ÖLÜ BULUNDU

Mudanya’dan İstanbul’a gitmek için taksi çağıran Birsel, kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada fenalaştı. Eve gidip yüzünü yıkamak isterken apartmanın koridorunda yere yığılıp kaldı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Aydın Birsel’in hayatını kaybettiğini belirledi.